Страны Вышеградской группы поддержали Чехию в конфликте с Россией

https://static.news.ru/photo/11cdc7d0-a695-11eb-a2e0-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Руководители кабинетов министров государств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) поддержали Чехию в конфликте республики с Россией из-за взрывов во Врбетице семилетней давности. Об этом говорится в обнародованной 26 апреля декларации, текст которой цитирует РИА Новости.

Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. Якобы взрыв устроили два россиянина: Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не предоставлено. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва ответила зеркально и выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

26 апреля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно инициировал созыв совещания глав правительств Вышеградской группы. Темой обсуждения стал российский вопрос.

По итогам совещания все участники переговоров заявили о солидарности с Чехией.

Мы осуждаем этот очередной достойный сожаления акт агрессии и нарушение международного права, сделанный Россией на европейской земле, а также непропорциональные меры, принятые Россией в ответ на вполне мотивированное решение Чехии об удалении 18 российских офицеров разведки с её территории, и мы предлагаем Чехии нашу дипломатическую и консульскую поддержку, — говорится в декларации.

Также главы кабминов подчеркнули, что вместе с другими странами ЕС собираются принять меры по усилению способности Евросоюза отвечать на подобные шаги. Кроме того, участники совещания осудили действия российской разведки, якобы проводимые на территории Европы.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что считает заявления чешских властей о ситуации во Врбетице «не очень вменяемыми и путанными». При этом он охарактеризовал как здравое заявление чешского лидера Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов в этом городе, произошедших в 2014 году.