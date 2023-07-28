В Европе признали проблемы с вывозом украинского зерна Politico: вывоз зерна с Украины осложнен из-за позиции стран Восточной Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция стран Восточной Европы, в частности Польши и Румынии, помешала вывозу украинского зерна, сообщает Politico. По информации издания, государства требуют от руководства Евросоюза пересмотреть планы в условиях выхода России из зерновой сделки. Недовольство у поляков и румын вызывают расходы за транспортировку сельскохозяйственных культур.

Такие страны, как Польша, Венгрия и Румыния, через которые зерно все равно пришлось бы провозить, в принципе согласны с предложениями, но не хотят нести расходы в одиночку, — говорится в публикации.

Сложности с транспортировкой зерна обусловлены не только возросшими расходами, но и необходимостью в улучшении инфраструктуры. В частности в странах Восточной Европы обеспокоены тем, что ширина колеи железных дорог Украины и стран ЕС отличается. В Киеве также согласны с тем, что альтернативы зерновой сделки имеют свои издержки. В частности, их не устраивает предложение Литвы использовать прибалтийские порты в обмен на компенсации за перевозку.

Идея замечательная, но кто будет платить за транспортировку? — возмутился один из дипломатов в ответ на это предложение.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что в США работают над планом по вывозу украинского зерна. Новые маршруты, вероятнее всего, будут пролегать по суше, так как черноморский гуманитарный коридор закрыт.