Страны Прибалтики не смогут подтолкнуть Евросоюз к отказу от российского газа, считают аналитики американского издания The Hill. Ранее Латвия, Литва и Эстония отказались от импорта газа из России. При этом руководство этих стран начало оказывать давление на своих союзников по ЕС, призывая принять аналогичное решение, пишет «ПолитРоссия».

Давление на Европейский союз растёт, поскольку страны Балтии перекрыли газовый кран. Приведёт ли это к тому, что другие страны Европы откажутся от российского газа, — большой вопрос, — отмечают авторы статьи.

Как поясняется, многие страны Европы гораздо сильнее зависят от поставок из России, нежели прибалтийские государства, поэтому они не станут следовать их совету ввести масштабное эмбарго. В особенно сложном положении находится Германия. В прошлом году она импортировала из России порядка 55% своего газа. В целом же Евросоюз получает из России около 40% газа.

По словам специалиста по энергетике Бренды Шаффер, Европа не готова идти на такие радикальные меры, так как это окажет не только губительное воздействие на промышленность, но и приведёт к росту и без того высоких цен за отопление. В то же время страны Балтии своим отказом от импорта из РФ практически не нанесли экономического урона Москве.

Для такой страны, как Германия, которая полагается на тяжёлое производство — сталь, автомобили и другое оборудование, — вопрос цены на газ имеет совсем другое экономическое значение, чем для такой страны, как Литва, которая в основном занимается лёгкой промышленностью, — пояснила она.

Ранее сообщалось, что власти Литвы первыми в Евросоюзе полностью отказались от российского газа. Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис назвал это результатом последовательной энергетической политики государства и своевременных инфраструктурных решений.