Страны НАТО испугались амбиций России Politico: страны НАТО опасаются прямого конфликта с Россией из-за амбиций Москвы

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Страны НАТО опасаются амбиций России, так как они могут привести к прямому военному конфликту с Москвой, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление бывшего посла США в Североатлантическом альянсе Иво Даалдера. Он подчеркнул, что с наибольшей степенью вероятности конфликт между НАТО и Россией в ближайшее время не состоится. Однако в Альянсе серьезно относятся к такому варианту развития событий.

Каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по НАТО также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как в конечном итоге прямой вызов НАТО, — заявил Даалдер в своей авторской статье.

Бывший посол США отмечает, что опасения НАТО подкрепляются текущей ситуацией на Украине. По его словам, в Альянсе видят, что Вооруженные силы Украины страдают от нехватки боеприпасов и личного состава. В НАТО считают, что без внешней поддержки Киеву придется и дальше отступать, как это случилось в Авдеевке. Евросоюз продолжает оказывать ему помощь, в то время как поставки от США все больше вызывают вопросы.

В эти выходные ни вице-президент США Камала Харрис, ни многочисленная делегация конгресса не смогли заверить Украину или ее европейских сторонников в том, что долго откладывавшийся пакет помощи США скоро будет принят, — отметил Даалдер.

Подытоживая, бывший дипломат подчеркнул, что страны НАТО обеспокоены как амбициями России, так и неопределенностью будущего США. Предполагается, что победа Дональда Трампа на выборах президента может подорвать Альянс.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм ранее предложил исключать из НАТО страны, отказывающиеся вкладывать в Альянс 2% ВВП. Он подчеркнул, что Дональд Трамп придерживается аналогичного мнения.