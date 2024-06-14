Страны G7 захотели помешать развитию новых проектов РФ в сфере энергетики Bloomberg: G7 планирует помешать развитию новых энергетических проектов России

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Страны G7 собираются помешать развитию новых российских энергетических проектов, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства проект итогового заявления саммита G7. Согласно документу, лидеры объединения пообещают принять меры, чтобы помешать развитию будущих энергетических проектов, а также перекрыть России доступ к товарам и услугам, необходимым для их реализации.

Мы продолжим оказывать значительное давление на РФ [с целью сократить] ее доходы в сфере энергетики и других стратегических сырьевых товаров, — говорится в проекте заявления.

В документе также отмечено, что страны G7 «предпримут шаги», в том числе санкции и «новые меры принуждения», для борьбы с обходом рестрикций и противодействия «альтернативным методам судоходства».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России. По его словам, новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на «организации и сети», которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции.