Страны G7 обратились к тем, кто нарушает санкции против России Страны G7 пригрозили решительным мерами нарушителям санкций против ВПК России

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Страны G7 пригрозили решительными мерами в отношении организаций и физических лиц, которые будут помогать России получать оборудование и технологии для военно-промышленного комплекса, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров финансов государств Группы семи. Также в документе указано, что G7 ужесточат меры контроля за соблюдением ограничений против РФ, передает ТАСС.

В тех случаях, когда это уместно, мы готовы вводить санкции против физических лиц и организаций, которые помогают России получать передовые материалы, технологии и оборудование для ее военно-промышленного комплекса, — указано в документе.

Также сообщается, что страны Группы семи, в частности Минфины и ЦБ, «удвоят усилия», чтобы не допустить причастности институтов и компаний государств к нарушению санкционного режима в отношении России. Уточняется, что в том числе идет и о тех, кто будет помогать в транспортировке российской нефти, а также не соблюдает установленный потолок цен на нее.

Ранее министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти констатировал, что страны G7 пока не решили, как использовать доходы от замороженных активов России. По его словам, проблема в том, что все должны прийти к общему мнению.