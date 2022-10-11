Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине Bloomberg: страны G7 не озвучили конкретных решений по поставкам оружия на Украину

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Страны «Большой семерки» во время внеочередного саммита не озвучили конкретных решений по поставкам оружия на Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление лидеров государств, входящих в G7. При этом они подчеркнули, что готовы оказывать всесильную поддержку Киеву и отстаивать его сторону столько, сколько потребуется.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», — скажут лидеры США, Германии, Японии, Франции, Италии, Канады и Великобритании. <...> Они не предоставили подробностей о каких-либо конкретных новых шагах, которые они предпримут, или об оружии, которое они предоставят, — говорится в публикации.

Также в ходе саммита его члены осудили Россию за «намеренные шаги по эскалации конфликта». По их мнению, эта тактика «ставит под угрозу европейский и глобальный мир и безопасность».

Внеочередной саммит G7 произошел по инициативе украинской стороны. Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что президент Украины договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». По его словам, речь на ней пойдет не только об усилении помощи Украине, но и о дальнейших санкциях в отношении России.

Сам Зеленский сообщил, что попросил Макрона усилить украинскую систему противовоздушной обороны. В ходе телефонного разговора он также призвал усилить давление на Россию и обсудил необходимость жестко отреагировать на ее действия.