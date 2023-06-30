Страны Евросоюза станут производить больше боеприпасов Шольц: лидеры стран ЕС договорились расширить производства боеприпасов в Европе

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Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились расширить производство боеприпасов в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Кроме того, европейские лидеры обсудили вопросы оказания долгосрочной помощи для Украины, поскольку европейские чиновники не исключают сценарий долгосрочного конфликта.

Мы активно обсуждали, как можно усилить роль Европы в Североатлантическом альянсе. Для меня ясно, что мы должны расширить в Европе наши оборонные мощности, повысить производительность нашей оборонной промышленности. Это касается особенно производства боеприпасов, — сказал федеральный канцлер.

По его словам, важно условиться, «что мы готовы продержаться длительное время, что касается финансовой и гуманитарной помощи».

Ранее Минобороны Германии поручило оборонному концерну Rheinmetall подготовить дополнительную партию боевых машин пехоты (БМП) Marder для дальнейшей передачи Украине. Отмечается, что речь идет о 20 БМП из внутренних резервов. Сумма контракта составляет несколько десятков миллионов евро. Новая поставка военной техники Киеву станет дополнением к уже отправленным 40 БМП ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны Альянса передали Украине вооружения на €65 млрд. По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.