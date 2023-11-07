Страны Евросоюза проспонсируют конкурента SpaceX Bloomberg: Франция и Германия проспонсируют аэрокосмическую компанию Arianespace

Фото: NASA/Bill Ingalls

Правительства Франции, Германии и Италии подписали соглашение с французской компанией Arianespace на спонсирование запуска ракеты Ariane 6, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их данным, Евросоюз планирует помочь компании сравняться с конкурентами из других стран. Речь идет об американской SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Это соглашение является крупным успехом, знаменующим решающий момент в истории европейских космических исследований, — отметил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

В рамках соглашения Франция, Германия и Италия будут передавать Arianespace €340 млн в обмен на скидку в размере 11%. Кроме того, компания будет обязана выполнять по меньшей мере четыре заказа от государственных учреждений, связанных с запуском ракеты Ariane 6, а также еще три заказа для ракеты Vega C. Предполагается, что поддержка со стороны государства поможет компании увеличить количество гарантированных запусков до 42 к 2030 году.

В конце сентября 2023 года SpaceX вывела в космос свыше 20 спутников Starlink. Они были доставлены на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, разработанной специалистами компании Илона Маска и запущенной с космодрома в штате Флорида.