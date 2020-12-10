Страны Евросоюза продлили антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/6b36c86c-3b1f-11eb-9d9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BarendLeyts

Саммит глав государств Европейского союза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России.

На саммите — соглашение по заключениям об отношениях ЕС и США и продлению санкций против РФ, — написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia. — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020

Глава Евросовета Шарль Мишель также ранее сообщил о решении продлить санкции в отношении России. Срок введённых ранее ограничений заканчивался 31 января 2021 года.

О возможном продлении на полгода антироссийских санкций стало известно 7 декабря. Источник в делегации одной из стран — участниц саммита ЕС рассказал ТАСС, что в ходе обсуждения планируется затронуть тему минских переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. В рамках обсуждения будет принято решение о продлении санкций в отношении России.

Как сообщал NEWS.ru, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был внесён в санкционные списки «акта Магнитского». Кроме того, под ограничения попали ближайший помощник главы Чечни Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев и уполномоченный представитель республики при президенте РФ Зияд Сабсаб.