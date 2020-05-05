Страны Евросоюза пока не готовы открыть свои внешние границы

https://static.news.ru/photo/b2592e56-8eb8-11ea-a46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mbtarget/Keystone Press Agency/Globl Look Press

Страны Евросоюза каждую неделю обсуждают вопрос открытия своих внешних границ, закрытых из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза, пока этот вопрос остаётся без решения.

Я не могу сказать, когда будет принято решение, но этот вопрос обсуждается практически каждую неделю, — сказал источник.

Ранее правительство Финляндии приняло план по постепенному снятию ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. В частности, с 14 мая финнам разрешат поездки за границу. С 11 мая выехать из страны также смогут жители Чехии.

Как писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Политик признался, что настроен довольно пессимистично, и призвал готовиться к более долгому периоду изоляции.