Страны Евросоюза пока не готовы открыть свои внешние границы

Страны Евросоюза каждую неделю обсуждают вопрос открытия своих внешних границ, закрытых из-за пандемии коронавируса.
Как
Я не могу сказать, когда будет принято решение, но этот вопрос обсуждается практически каждую неделю, — сказал источник.
Ранее правительство Финляндии приняло план по постепенному снятию ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. В частности, с 14 мая финнам разрешат поездки за границу. С 11 мая
Как писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Политик признался, что настроен довольно пессимистично, и призвал готовиться к более долгому периоду изоляции.
Добавьте наши новости в избранные источники