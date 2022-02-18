Страны Евросоюза могут ввести санкции в отношении 27 россиян из-за Украины

Страны Евросоюза планируют ввести санкции против 27 россиян в случае если произойдёт «агрессия» РФ против Украины, об этом передаёт газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц. Также сообщается, что Польша и ряд других стран союза предложили ещё один список, в котором значится 55 россиян.

Предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России, — сообщает издание.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что пакет возможных санкций готов, он будет задействован, если произойдёт обострение ситуации вокруг Украины. По его словам, энергетика является важной составляющей ограничений со стороны Евросоюза против РФ.

Боррель заявил, что ЕС надеется избежать введения против России «болезненных» санкций, несмотря на то, что имеет для этого все инструменты. Глава дипломатии добавил, что при этом западные страны «никому не угрожают», а только лишь доводят до понимания последствия «определённых действий».

При этом Минфин США также предупредил о глобальных последствиях от санкций против РФ.