Страны Евросоюза договорились продлить ограничение цен на газ на год

Главы министерств энергетики стран Европейского союза пришли к соглашению, согласно которому ограничения цен на газ в государствах ЕС будут продлены до 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза. Данный договор входит в пакет чрезвычайных мер в области энергетики.

Министры энергетики ЕС согласились продлить действие экстренных мер еще на один год, до 31 декабря 2024 года, — говорится в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что продление мер необходимо «для решения все еще хрупкой ситуации» в Европейском союзе после начала российской специальной военной операции на Украине. По словам министра энергетики Испании Терезы Рибера, это позволит обеспечить стабильность на энергетических рынках, а также смягчить последствия кризиса и защитить жителей ЕС от слишком высокой стоимости энергоносителей.

Ранее Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц солгал, говоря о том, что Москва якобы прекратила поставки газа в Европу. Политик обвинил немецкого лидера в том, что тот пытается оправдаться за собственные ошибки.

До этого Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, заявил, что РФ сама спровоцировала рост цен на газ в Европе, взлетевших до рекордных показателей в 2022 году. Канцлер ФРГ утверждал, что это именно российский лидер Владимир Путин остановил поставки.