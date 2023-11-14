В ЕС стали производить на порядок больше боеприпасов Евросоюз увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году

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Евросоюз увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30% и приблизился к выпуску 1 млн снарядов в год, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза. По его словам, руководству отдельных стран ЕС поручено выполнить обещания по поставкам на Украину 1 млн снарядов в течение года, передает ТАСС.

С февраля 2023 года мы значительно увеличили производство боеприпасов — на 30%, таким образом, мы выполним поставленную нами задачу производить 1 млн снарядов в год, — говорится в сообщении.

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил Financial Times, что на Украине и во всем мире наблюдается огромный дефицит боеприпасов. Он убежден в том, что все мировые запасы на складах истощились.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезным дефицитом средств противовоздушной обороны. Как передавал The Washington Post cо ссылкой на секретные документы Пентагона, украинское вооружение может выдержать лишь две-три волны ударов беспилотников и ракет, а отправляемые Западом на Украину системы ПВО не справляются с большим количеством артобстрелов.

Пресс-служба Минобороны России 13 ноября сообщила об уничтожении склада боеприпасов украинских войск в районе Старицы в Харьковской области. По данным военного ведомства, ВС РФ также отразили две атаки штурмовых групп украинской армии под Загоруйковкой.