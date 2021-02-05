Страны ЕС пока не внесли предложения по санкциям против РФ из-за Навального

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Ни одна из стран ЕС пока не внесла каких-либо предложений о новых санкциях в отношении России из-за дела Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Что касается санкций: на данный момент ни одно государство — член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, — заявил Боррель на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Его визит в Москву является частью подготовки к этому заседанию. Политик отметил, что Евросоюз призывают Россию освободить Алексея Навального. Боррель считает, что на попытку отравления российского оппозиционера может пролить свет полное и прозрачное расследование.

Но честно говоря, мы можем повторять это сколько угодно, но вопрос остаётся, — отметил высокий представитель ЕС.

Симоновский суд Москвы удовлетворил 2 февраля ходатайство ФСИН и заменил Навальному условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Ему будет зачтено время отбытия наказания во время домашнего ареста во время следствия и суда в 2014 году по расчёту «день в день». Фактически Навальный проведёт в колонии около двух лет и восьми месяцев.

Ранее заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин высказал мнение, что на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля 5 февраля не стоит ждать прорывов. Это связано с тем, что позиции России и Евросоюза по делу Алексея Навального непримиримы, писал NEWS.ru.