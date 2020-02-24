https://static.news.ru/photo/640aaa44-5719-11ea-8998-fa163e074e61_660.jpgФото: Marco Passaro/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шенгенский пограничный кодекс предусматривает временное восстановление контроля на внутренних границах в случаях, связанных с безопасностью, и по решению государств-членов может быть применён в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.
В настоящее время ни у одного государства-члена нет намерения вводить контроль, — цитирует Янца «Интерфакс».
По его словам, принятие подобной меры требует соблюдения ряда условий, например, обоснованности и пропорциональности.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышку заболевания зафиксировали в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами недуга стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.