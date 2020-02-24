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Христианско-демократический союз (ХДС), удерживающий власть в Германии с 2005 года, сменит председателя после провальных региональных выборов 23 февраля, заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая лишь в 2018 году сменила Ангелу Меркель во главе партии.

Крамп-Карренбауэр, являющаяся министром обороны ФРГ, назвала «исторически плохим» прошедшее голосование в федеральных землях. ХДС получил лишь 11% голосов — это минимум с 1951 года, пишет ТАСС. По словам действующего председателя,...