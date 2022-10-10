Страны ЕС осудили удары России по Украине Страны ЕС осудили удары России по Украине и призвали усилить санкции

Фото: pixabay.com

Власти Франции, Норвегии, Италии, Швейцарии, Испании и Греции осудили ракетные удары России по Украине. Они заявили о своей поддержке Киева и призвали привлечь виновных в произошедшем к ответственности. Руководство Литвы также призвало ввести в отношении Москвы более жесткие санкции.

Я со всей твердостью осуждаю сегодняшние неизбирательные российские удары по украинским городам, — написала глава МИД Франции Катрин Колонна в своем аккаунте в Twitter.

В свою очередь министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт призвала привлечь виновных в случившемся в ответственности и заявила о поддержке Украины.

Виновные должны быть привлечены к ответственности. Норвегия продолжит поддерживать Украину, — цитирует главу МИД пресс-служба ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве Италии сообщили, что они пребывают «в ужасе» от ракетных обстрелов центра украинской столицы и других городов страны, заявили о «твердой и убежденной поддержке» Украины и ее народа, а также выразили крайнее возмущение действием, которое усугубляет ответственность России.

Президент Литвы Гитанам Науседа в ответ на обстрелы Украины со стороны России призвал ввести в отношении Москвы более жесткие санкции, а президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о необходимости прекратить «неизбирательные нападения» и также осудил «удары по жилым кварталам».

Обстрелы Украины осудило также правительство Испании и МИД Греции.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.