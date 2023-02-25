Страны ЕС одобрили десятый пакет санкций в отношении России

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Страны Евросоюза одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает на своей странице в Twitter представительство Швеции, которая занимает в настоящее время место председателя в Совете ЕС. Ранее представители ЕС трижды не могли прийти к единому мнению относительно новых ограничений.

Сегодня ЕС ободрил десятый пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией в войне, меры против российской дезинформации, — говорится в сообщении Швеции.

В пятницу, 24 февраля, агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов Евросоюза в третий раз не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России. Ограничения должны были вступить в силу в этот же день. По данным агентства, пакет заблокировала Польша.

Новый пакет предполагает занесение в черный список 62 человек и 28 организаций, в том числе трех банков — Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка. Также санкции предполагались в отношении Фонда национального благосостояния, медиагрупп «Патриот» и «Россия сегодня», «Общероссийского народного фронта».

Ранее Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 22 физлиц и 83 юрлиц из России.