Страны ЕС не согласовали запрет на выдачу виз россиянам

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Министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам министра, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры, передает РИА Новости.

Накануне издание Politico предположило, что странам ЕС не удастся договориться по поводу полного запрета на выдачу виз гражданам России. По мнению авторов публикации, вместо этого сообщество может замедлить процесс оформления виз и сделать его более дорогостоящим.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за обсуждение ЕС вопроса о визовых ограничениях для Россиян. Он заверил, что в случае принятия запрета, жители Евросоюза также столкнуться с неудобствами при поездках в РФ. Пресс-секретарь президента добавил, что намерение европейских политиков ввести запрет на выдачу виз — «еще одна спираль безрассудного русофобского отношения к нашей стране».