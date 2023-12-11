Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров в разрабатываемом 12-м пакете санкций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. Они уточнили, что Еврокомиссия хотела ввести ограничение на продажу старых морских судов российским компаниям.

Также продажу собирались запретить предприятиям, которые могли бы использовать свои танкеры якобы для обхода введенного «Группой семи» потолка цен на российскую нефть, однако от предложения пришлось отказаться. Агентство отмечает, что эту инициативу провалили средиземноморские страны с мощными морскими транспортными компаниями, которые опасаются, что такое решение подорвет их конкурентоспособность.

Ранее власти Дании в рамках новых планов Евросоюза собрались проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Речь идет о судах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие позволяет Дании проинспектировать любое судно, представляющее опасность для окружающей среды.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в ответ на это заявил, что на досмотры российских танкеров не осмелится ни одно государство мира. По его словам, если кто-то примет подобные меры, то флот ВС РФ сможет дать мощный отпор, и это будет не уроком, а скорее «панихидой».