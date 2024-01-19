Страны ЕС не смогли договориться о бюджете новой помощи Украине Bloomberg: ЕС не может согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине

Фото: МО Украины

Страны-члены Европейского союза не смогли договориться о ежегодном бюджете для нового фонда военной помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, государствам не удалось прийти к единому мнению по поводу объема выделяемых средств.

Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда примерно в €5 млрд, но это не получило единой поддержки стран-членов, — сказал собеседник.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время США не прорабатывают и не планируют никаких новых пакетов военной помощи Украине. По его словам, причиной является отсутствие бюджетных средств.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Украина сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщал, что королевство выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. Он отметил, что пакет помощи будет включать дополнительное оборудование к системам противовоздушной обороны, противотанковое оружие, дальнобойные ракеты и тысячи боеприпасов. Кроме того, будет организовано обучение для тысяч украинских военнослужащих.