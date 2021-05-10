Страны ЕС договорились не обострять отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/e6007600-b1b8-11eb-99a3-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Евросоюза сходятся во мнении о том, что не следует обострять отношения с Россией на фоне дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряжённости с Россией, — цитирует его агентство.

Боррель напомнил, что 25 мая должен состояться саммит ЕС, на котором лидеры стран-участниц обсудят отношения с Москвой. Он порекомендовал дождаться их решения.

Глава дипкорпуса ЕС добавил, что продолжение взаимной высылки дипломатов приведёт к дальнейшему нарастанию напряжённости, поэтом в повестке сообщества таких планов нет.

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая, в свою очередь, отметила , что на заседании Совета ЕС не обсуждалась возможность введения новых санкций в отношении России. По её словам, министры провели оценку существующей ситуации, но об ограничениях речи не было.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией. Пришло время для того, чтобы Москва и Брюссель возобновили полноценное двустороннее общение, сказал он.

Глава МИД Словакии Иван Корчок призвал остановить негативную спираль развития отношений с РФ. Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация не нужна ни одной из сторон.