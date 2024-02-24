Странам НАТО посоветовали вернуться к обязательному военному призыву Глава МИД Латвии посоветовал странам НАТО ввести обязательную службу в армии

Страны НАТО, не вводившие обязательный призыв граждан в армию, должны пересмотреть эту практику, уверен глава латвийского МИД Кришьянис Кариньшю. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что такой шаг «изменил бы ситуацию».

Мы считаем, что для нас это было очень хорошей идеей. Думаю, что другие страны НАТО также могли бы рассмотреть эту возможность. Полагаю, если бы на такой шаг пошла любая европейская страна, это изменило бы ситуацию, а чем больше страна, тем больше был бы и эффект, — заявил Кариньшю.

Министр добавил, что латвийские власти намерены обеспечить страну достаточным количеством резервистов, которые будут хорошо обучены и подготовлены к ведению боевых действий. При этом он уточнил, что они не станут заменой профессиональных военных.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не рассматривают угрозу нападения России на НАТО, в частности на государства ее восточного фланга. Он добавил, что такого развития событий «не видно» на данный момент.