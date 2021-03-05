Странам Евросоюза разрешили покупать российские вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d32b1542-7db7-11eb-8fbe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Европейского союза (ЕС) могут покупать вакцины от коронавируса российского и китайского производства, при этом всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин. Разрешая применение этих вакцин на национальном уровне, страны ЕС самостоятельно будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин, — цитирует ТАСС Мамера.

Он пояснил, что существует общеевропейский процесс сертификации вакцины, основанный на процедурах Европейского агентства лекарственных средств, а также существует процедура, разрешающая применение препаратов в экстренной ситуации при условии, что вся полнота юридической ответственности за последствия применения этих вакцин ложится на страны.

Страны ЕС имеют юридическое право покупать иные вакцины. Конечно, Еврокомиссия считает, что она создала свой пакет вакцинации, который обеспечивает странам доступ к необходимым объёмам вакцины, и это оптимальный способ закупки вакцин, — заключил Мамер.

Как писал NEWS.ru, специалисты Европейского агентства лекарственных средств начали проводить последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Препарат будет проверен на соответствие стандартам Евросоюза по трём показателям: качество, безопасность и эффективность. Об этом 4 марта сообщили представители Российского фонда прямых инвестиций. Российский препарат уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.