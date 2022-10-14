Странам ЕС возместят меньше денег за поставки оружия на Украину Politico: в Евросоюзе заканчиваются деньги на возмещение поставок оружия Киеву

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

Резервный фонд Евросоюза, предназначенный для помощи странам-поставщикам оружия на Украину помочь заменить боевой арсенал, столкнулся с огромным потоком запросов на возмещение, сообщает Politico. В Брюсселе подсчитали, что фонд способен покрыть только 46% расходов на возмещение оружия.

Согласно информации издания, предполагалось, что фонд, выросший с €500 млн до €1,5 млрд, будет в силах покрыть 85% расходов на возмещение оружие, однако, увидев количество запросов, Брюссель сообщил о возможности покрыть только 46%.

Отмечается, что изменения возмутили Польшу, одного из крупнейших в ЕС поставщиков оружия для Украины, которая потребовала возмещения расходов больше других стран, запросив €1,8 млрд.

Сложившаяся ситуация, как подчеркивает издание, рискует испортить репутацию Евросоюза именно в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей еще больше оружия. Берлин и Париж уже попали под шквал критики за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования.

Ранее газета Politico сообщила, что США и Украина ведут консультации о поставках Киеву многофункциональных истребителей F-16 четвертого поколения, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle.