Странам ЕС предложили передать Украине «законсервированные» Patriot Боррель призвал страны Евросоюза отправить Украине системы Patriot со складов

Страны-участницы Евросоюза имеют зенитные ракетные системы Patriot на своих складах, государствам необходимо достать комплексы оттуда и отправить их Украине, заявил на полях встречи глав МИД Группы семи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, чьи слова приводит агентство ANSA. По его мнению, Европе не стоит рассчитывать только на Соединенные Штаты.

Мы не можем рассчитывать только на США, мы тоже должны взять на себя ответственность. У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы, мы должны достать их с наших складов и послать на Украину, где война набирает обороны, и сделать это быстро, — заявил Боррель.

Ранее американский парламент опубликовал документ, подготовленный Палатой представителей Конгресса США. Согласно законопроекту, президенту Джо Байдену следует передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. При этом сделать это необходимо максимально быстро.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что украинской армии может не хватать 155-мм снарядов. Он предположил, что дефицит боеприпасов мог возникнуть в связи с тем, что российские военные вывели из строя большое количество вооружений противника.