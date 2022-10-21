Несколько районов Киева остались без света «Страна.ua»: в нескольких районах Киева пропало электроснабжение

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько районов Киева и области остались без света, сообщает «Страна.ua». Электричество отключили в Голосеевском районе, а также в домах в районе Ипподрома. По данным издания, подача электричества прекратилась в 19:50.

Из разных районов Киева и Киевской области сообщают об отключении света. Например, в Киеве в 19:50 отключился свет в Голосеевском районе, в домах в районе Ипподрома, — сказано в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киевской области прогремели взрывы. По данным местных источников информации, прозвучавшие хлопки — результат работы саперов. При этом во всех областях Украины, включая Львовскую, Николаевскую и Харьковскую, была объявлена воздушная тревога.

Новые взрывы прогремели и в Харькове. Ранним утром 21 октября местные власти уже сообщали об ударах по городу. В частности, по словам мэра Игоря Терехова, зафиксированы попадания по административно-производственному зданию.

В этот же день СМИ сообщили о нескольких взрывах в Запорожье. Информацию об этом подтвердил глава подконтрольной Киеву администрации региона Александр Старух.