Страна.ua: СБУ устраивает облавы на харьковчан с родственниками в России

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией проводят в Харькове рейды с целью выявления горожан, имеющих родственников или знакомых в России, сообщает «Страна.ua». Силовики устраивают проверки на дорогах, а также допрашивают харьковчан во дворах домов.

Проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт, — говорится в публикации.

Очевидцы таких проверок рассказали, что патрули силовиков ходят по жилым кварталам и проверяют горожан прямо во дворах домов. Из-за проверок на дорогах образуются пробки, в которых можно простоять свыше 20 минут.