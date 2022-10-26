«Страна.ua»: на Украине объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Украинские СМИ сообщили о том, что во всех областях страны была объявлена воздушная тревога. Издание «Страна.ua» опубликовало карту, на которой красным цветом подсвечивается вся территория Украины.

Воздушная тревога уже во всех областях Украины, кроме Крыма, — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

В Telegram-канале «Новости Одесса» написали, что по состоянию на 15:50 обстановка в Одесской области нормализовалась.

Накануне в Киеве и Киевской области уже объявляли воздушную тревогу. Граждан просили срочно пройти в укрытия и ожидать дальнейших указаний.

Также стало известно, что в центральных областях Украины ввели временное ограничение на потребление электричества. Компания «Укрэнерго» призвала жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно сократить потребление энергии.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября. После этого президент страны Владимир Зеленский говорил, что на Украине за неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По словам политика, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.