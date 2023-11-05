Верховная рада разгромлена, а страной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение, заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, именно офис президента является антиконституционным органом и «канцелярией», где незаконно ограничивают права украинцев.
Соскин отметил, что фракцию Юлии Тимошенко в Верховной раде вообще не слышно, поскольку она растоптана. Такая же участь постигла и фракцию пятого президента Украины Петра Порошенко.
Осуществлен антиконституционный переворот. <...> В парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти, — считает экс-советник.
Соскин указал на то, что за нарушение конституции в отношении выборов, введение военного положения, а также за преступные действия властей в отношении украинцев, президенту Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент. Однако этого не происходит, поскольку Украина превратилась в государство «стационарного бандита», добавил он.
Ранее Олег Соскин заявил, что страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от Владимира Зеленского. По его мнению, для украинского лидера «песенка спета», а изоляция президента идет грамотно. Политик также обратил внимание на то, что ВСУ фактически прекратили наступление. Это значит, что в Белом доме не услышат долгожданных новостей об успехах Киева на фронте, резюмировал Соскин.