«Страна стационарного бандита»: в Киеве оценили Украину при Зеленском Экс-советник Кучмы Соскин заявил о совершенном на Украине госперевороте

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Верховная рада разгромлена, а страной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение, заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, именно офис президента является антиконституционным органом и «канцелярией», где незаконно ограничивают права украинцев.

Соскин отметил, что фракцию Юлии Тимошенко в Верховной раде вообще не слышно, поскольку она растоптана. Такая же участь постигла и фракцию пятого президента Украины Петра Порошенко.

Осуществлен антиконституционный переворот. <...> В парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти, — считает экс-советник.

Соскин указал на то, что за нарушение конституции в отношении выборов, введение военного положения, а также за преступные действия властей в отношении украинцев, президенту Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент. Однако этого не происходит, поскольку Украина превратилась в государство «стационарного бандита», добавил он.

Ранее Олег Соскин заявил, что страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от Владимира Зеленского. По его мнению, для украинского лидера «песенка спета», а изоляция президента идет грамотно. Политик также обратил внимание на то, что ВСУ фактически прекратили наступление. Это значит, что в Белом доме не услышат долгожданных новостей об успехах Киева на фронте, резюмировал Соскин.