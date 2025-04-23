Страна НАТО создаст военную базу на российской границе Эстония хочет создать военную базу в Нарве на российской границе

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Эстония планирует создать военную базу в пограничном городе Нарва, сообщает ERR со ссылкой на генерал-майора начальника Генштаба Сил обороны страны Вахура Каруса. На границе с Россией разместят 200–250 эстонских военных, а также подразделения союзников.

Мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства. Нарвитяне смогут привыкнуть к тому, что военные — часть их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии, — заявил Карус.

Генерал добавил, что провел переговоры по этому вопросу и получил положительный отклик от представителей парламентских партий. На военной базе на ротационной основе будут дислоцироваться различные подразделения. На объект планируют разместить действующих военнослужащих, призывников и резервистов.

Ранее стало известно, что власти Великобритании рассмотрят возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на территории Украины. Это было указано в декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной. Предполагается, что эти объекты могут повлиять на собственные оборонные возможности Украины и оказать ей поддержку в случае так называемой «военной угрозы».