Страна НАТО перебросила новые войска против России ABC: Испания направила военных в Словакию в рамках усилий НАТО против России

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Испания перебросила солдат в Словакию в рамках усилий Североатлантического альянса против России, сообщает ABC. В созданном Мадридом «многонациональном батальоне» есть словенские, словацкие, чешские и португальские военные.

Вместе с усилиями НАТО присутствие Испании на восточном фланге Альянса росло в геометрической прогрессии. Последний шаг — это развертывание в Словакии контингента [Испании], состоящего из более чем 780 солдат, — сообщило издание.

Ранее правительство Германии не поддержало идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки военных инструкторов на Украину. Отмечалось, что Париж направил десяткам западных стран предложение присоединиться, однако проигнорировал правительство ФРГ — письмо с приглашением в Берлин не поступило.

Правительство ФРГ ясно дало понять, что не намерено отправлять своих военнослужащих на Украину ни в каком качестве. В Берлине опасаются, что обучение на месте может создать значительный риск эскалации и еще глубже втянуть Запад в конфликт на Украине. Такую точку зрения разделяют Италия и Испания.