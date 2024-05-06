Страна Европы намерена расширить военное присутствие в Гренландии Минобороны Дании объявило о планах расширить военное присутствие в Гренландии

Правительство Дании планирует расширить военное присутствие на территории Гренландии, сообщил министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен, чьи слова приводятся в пресс-релизе ведомства. Он выступил с заявлением по случаю начала работы программы «Арктической базовой подготовки» в Кангерлуссуаке на западе острова.

Мы рассматриваем возможность создания частей Арктического командования в Кангерлуссуаке, — заявил Поульсен.

Министр добавил, что в настоящее время датские военнослужащие ремонтируют помещения тренировочной базы, где в дальнейшем будут расквартированы новые части. Поульсен подчеркнул, что присутствие вооруженных сил страны в Кангерлуссуаке, где расположен аэродром, имеет большое значение.

Будущее присутствие и деятельность Вооруженных Сил будут способствовать дальнейшему существованию и развитию Кангерлуссуака, — выразил уверенность глава ведомства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл условие, при котором Россия может принять «особые решения» по Арктическому совету. Он допустил такой сценарий, если участие в организации станет неэффективным и перестанет соответствовать интересам Москвы.