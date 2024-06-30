Страна ЕС планирует ввести санкции из 14-го пакета в свое законодательство Норвегия поддержала 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Норвегия поддержала 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщили в МИД страны. По данным ведомства, власти уже начали работу над введением рестрикций в законодательство. Кроме того, Осло планирует закрепить правовые нормы для использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Норвегия согласовала 14-й пакет санкций со стороны ЕС против России. Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство, — сказано в сообщении.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций 24 июня. В него вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ. Объединение ввело запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, в которых можно заподозрить украинское происхождение. Также компании ЕС будут следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против РФ.

Страны — участницы Евросоюза планируют в ближайшее время приступить к работе над 15-м пакетом санкций против России. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что работа над ним начнется незамедлительно после принятия 14-го пакета ограничений. Вместе с тем она отметила, что рада новым ограничениям в отношении РФ.