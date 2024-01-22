Страна ЕС отказалась экстрадировать украинцев призывного возраста Глава МИД Чехии Липавский: Прага не будет экстрадировать украинцев-призывников

Фото: МО Украины

Чехия не станет отправлять на родину граждан Украины, подлежащих призыву в ВСУ, заявил глава МИД страны Ян Липавский. По его словам, которые приводит Ceska televise, Прага не намерена нарушать взятые на себя международные обязательства.

Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере, — сказал министр.

Около 200 тысяч украинских мужчин проживают в Чехии по различным типам виз. Для их продления необходим украинский паспорт, а для оформления нового может потребоваться военный билет.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины в попытке избежать призыва в ряды ВСУ отправляются в Польшу под видом студентов. Местные СМИ отмечали, что это негативно отражается на настоящих студентах-украинцах. Многих молодых людей, которые действительно уже обучаются или поступили в польские вузы, не выпускают из страны.

В Минобороны Украины заявили, что законопроект о мобилизации, возвращенный Верховной радой в кабмин на доработку, в ближайшее время снова поступит в парламент. Замглавы ведомства Наталья Калмыкова отметила, что кардинально документ меняться не будет. При этом она добавила, что спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось.