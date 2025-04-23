Страна 404: украинцев стало меньше на 10 млн, когда они вымрут

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Популяция этнических украинцев в мире за последние 35 лет сократилась на 10 млн человек, сообщает Telegram-канал Art Insides. При этом за такой же срок количество уроженцев страны, проживающих за пределами Украины и России, выросло вдвое. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: демографической катастрофы таких масштабов в мире еще не было. Каковы ее истинные причины и грозит ли украинской нации полное вымирание — в материале NEWS.ru.

Что известно о сокращении популяции украинцев

Авторы Art Insides сопоставили данные, полученные в ходе переписей населения и миграционного учета в период с 1990 по 2025 годы. По их словам, за прошедшие 35 лет численность этнических украинцев во всем мире сократилась на 23% — с 45 млн до 34,5 миллиона человек.

Также аналитики обратили внимание, что на начало 1990-х годов за пределами РФ и Украины проживало 3,2 млн украинцев. Сейчас этот показатель составляет 6,5 млн человек. Если раньше представителей нации можно было в основном найти на территории бывших советских республик, в США и Канаде, то теперь практически с нуля огромные диаспоры появились в европейских странах. Свыше 1 млн украинцев живет в Германии и Польше, почти полмиллиона — в Чехии, около 400 тыс. — в Италии, свыше 200 тыс. — в Великобритании и Испании, почти 200 тыс. в Словакии.

Согласно оценке Art Insides, порядка 3 млн украинцев за последние 35 лет переняли русскую идентичность. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru назвал это легко объяснимым.

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Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Научно говоря, этнических украинцев вообще не существует. Украинцы входят в русский этнический спектр. Например, жители Полтавской области отличаются от жителей Смоленской ничуть не больше, чем население Архангельской области от людей в Нижегородской. Но снижается и количество тех, кто считается украинцем на том основании, что кто-то из их предков жил на землях, считающихся сейчас Украиной. Переселяясь в другие регионы с более здравым отношением к понятию этничности, они просто перестают называться украинцами», — сказал Вассерман

Что происходит с численностью населения Украины

ООН отмечала, что подсчитать точную численность населения Украины сегодня невозможно: в стране с 2001 года не проводилась перепись населения. Однако в организации полагают, что с февраля 2022 года количество жителей страны могло сократиться на 8 млн человек. Свыше 6,3 млн человек покинули Украину в качестве беженцев.

По словам замминистра социальной политики Украины Дарьи Марчак, уровень рождаемости в стране в 2024 году достиг исторического минимума и составил 0,9 ребенка на одну женщину. При этом для простого воспроизводства населения необходим коэффициент 2,1 ребенка. «Это абсолютный антирекорд, такой ситуации в стране еще не наблюдалось», — сказала она.

Политолог Юрий Шевцов в беседе с NEWS.ru подтвердил: подобной демографической катастрофы в мире еще не было. «По последней советской переписи 1989 года население Украины составляло примерно 52 млн человек. Сейчас у них, согласно официальным ведомственным данным, на контролируемой Киевом территории всего 29 млн человек», — рассказывает Шевцов.

По его словам, важна и структура потерь, которая грозит еще более негативными долгосрочными последствиями.

«Из более 6 млн беженцев свыше 80% составляют женщины и дети. И вряд ли они когда-либо поедут назад. Скорее, при любой остановке боевых действий с ними захотят воссоединиться выжившие мужья, которые массово поедут с Украины. Кроме того, сейчас рожают те, кто сам появился на свет в период демографической ямы 1990-х, что усиливает негативный эффект. Перед нами коллапс потрясающий и очень быстрый, который надо изучать во всех учебниках истории», — добавил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда Украина полностью вымрет

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в ноябре 2024 года заявила, что сейчас на территории страны наблюдается «бешеный катастрофический рост смертности» параллельно со снижением рождаемости. По ее подсчетам, если нынешние темпы снижения популяции сохранятся, украинская нация вымрет через шесть поколений, то есть через 180 лет. В таком случае на сегодняшней территории страны работать и жить будут уже не украинцы, подчеркнула Богомолец.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru отметил, что украинская нация может исчезнуть намного раньше. Если власти не примут решительные шаги и не стабилизируют демографическую ситуацию, представители этого народа исчезнут уже через 50–60 лет, полагает он.

«Надо создавать условия для полноценного развития и возможности строить семьи, заводить детей. Но тут очень много факторов, которые влияют на все эти процессы. И я не уверен в том, что украинская власть — любая, даже та, что изберут после Зеленского — сможет такие условия создать», — подытожил политик.

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