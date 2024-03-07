В парламенте Нидерландов подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией и ее возможных последствиях, сообщает Lenta.ru со ссылкой на запрос депутатов Тьерри Боде и Пепейна ван Хаувелингена. Парламентарии призвали власти задуматься о возможном исходе гипотетического столкновения, а также верно расставить приоритеты: дальше оказывать помощь Украине или же поставить под угрозу благополучие страны.

Что является приоритетом для вас, в частности для министра обороны: предотвращение всеразрушающей ядерной мировой войны с Россией или продолжение оказания безоговорочной поддержки Украине? Какой из этих двух приоритетов лучше всего отвечает интересам Нидерландов?вопросили депутаты.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не планировала каких-либо агрессивных действий по отношению к другим странам, поэтому вопрос о риске прямого столкновения с НАТО стоит адресовать Западу. Она указала, что именно страны Североатлантического альянса расценивают Россию как угрозу и устраивают различные провокации.

Представитель МИД напомнила, что блок НАТО вопреки договоренностям продолжил расширение к границам РФ. Кроме того, Альянс регулярно проводит учения и открыто заявляет, что отработка маневров осуществляется не против международного терроризма или иной преступности, а против России, указала Захарова. При этом дипломат подчеркнула: представителям НАТО стоит уяснить, что никакая агрессия в адрес РФ с их стороны без ответа не останется.

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