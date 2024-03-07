Страх ядерной войны с Россией заставил одну из стран ЕС задуматься Парламент Нидерландов призвал задуматься о последствиях ядерной войны с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ПГРК «Ярс»

В парламенте Нидерландов подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией и ее возможных последствиях, сообщает Lenta.ru со ссылкой на запрос депутатов Тьерри Боде и Пепейна ван Хаувелингена. Парламентарии призвали власти задуматься о возможном исходе гипотетического столкновения, а также верно расставить приоритеты: дальше оказывать помощь Украине или же поставить под угрозу благополучие страны.

Что является приоритетом для вас, в частности для министра обороны: предотвращение всеразрушающей ядерной мировой войны с Россией или продолжение оказания безоговорочной поддержки Украине? Какой из этих двух приоритетов лучше всего отвечает интересам Нидерландов? — вопросили депутаты.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не планировала каких-либо агрессивных действий по отношению к другим странам, поэтому вопрос о риске прямого столкновения с НАТО стоит адресовать Западу. Она указала, что именно страны Североатлантического альянса расценивают Россию как угрозу и устраивают различные провокации.

Представитель МИД напомнила, что блок НАТО вопреки договоренностям продолжил расширение к границам РФ. Кроме того, Альянс регулярно проводит учения и открыто заявляет, что отработка маневров осуществляется не против международного терроризма или иной преступности, а против России, указала Захарова. При этом дипломат подчеркнула: представителям НАТО стоит уяснить, что никакая агрессия в адрес РФ с их стороны без ответа не останется.