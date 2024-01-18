Страх перед Россией толкнул Шольца на новый шаг Politico: Шольц призывает страны ЕС увеличить помощь ВСУ

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается остаться один на один в противостоянии с президентом России Владимиром Путиным, заявили авторы Politico Джеймс Ангелос, Николас Винокур и Клеа Колкат. По их мнению, из-за этого страха немецкий политик призывает Евросоюз нарастить помощь Украине.

Ошеломительная победа Дональда Трампа на праймериз в Айове на этой неделе только повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом. Столкнувшись с этой опасностью, <...> Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным, — заявили журналисты.

Обозреватели Politico отметили, что канцлер стал чаще показывать свое разочарование уровнем военной поддержки, которую ЕС оказывает Киеву. Также журналисты пришли к выводу, что возможный отказ США от поддержки ВСУ выявит политический разлом внутри Евросоюза, что станет большим вызовом для безопасности Европы.

Ранее издание Die Welt сообщило со ссылкой на анонимного сотрудника администрации президента Украины Владимира Зеленского, что в Киеве обеспокоены бездействием властей Великобритании, считающейся одним из важнейших стратегических партнеров страны. По словам источника, недовольство у чиновников вызывает медлительность Лондона. Собеседник отметил, что из-за этого ВСУ не могут планировать свои действия в долгосрочной перспективе.