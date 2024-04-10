Страх перед Россией стал на пути стран Балтии к евроэлектричеству Elering: страны Балтии боятся реакции России на отключение от БРЭЛЛ

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Планы стран Балтии на синхронизацию с энергетической инфраструктурой Евросоюза омрачаются страхом правительств перед Россией, рассказал глава эстонского оператора электросетей Elering Калле Кирк. По его словам, которые приводит ТАСС, когда власти направят заявку о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), со стороны Москвы возможна некая реакция.

Необходимо осознавать, что после того, как мы направим России официальное уведомление о выходе из БРЭЛЛ, от Москвы можно ждать определенной реакции. К этим рискам мы должны быть готовы, — сказал Кирк.

В то же время он подчеркнул, что подготовка письма российскому оператору о предстоящем отключении идет. Пока ведется согласование содержания заявки, а также сроки ее передачи Москве.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа утверждал, что республика никогда не вернется к закупкам энергетических ресурсов в России. Он призвал обеспечить энергетическую безопасность Европы посредством зеленой энергетики. Как рассказывал президент, в Европе в прошлом звучали заявления о том, что Запад не сможет прожить без российского энергетического сырья. Но после очередной зимы все «живы и здоровы», отметил Науседа.