«Страх и паника»: Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на РФ Минэнерго Украины обвинило FT в работе на Россию из-за статьи об электричестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление министерства. Уточняется, что причиной для такого решения послужила статья о нехватке электричества в стране — там написали, что жителям стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте».

Статья Financial Times под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага. <...> Неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что «мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте». Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения, — подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что слова анонимного источника нельзя считать за подтверждение достоверности фактов. Некоторые данные в материале являются фальшивыми, они призваны управлять эмоциями читателя, заключило министерство.

Речь идет о публикации The Financial Times, авторы которой заметили, что на Украине после ударов российской армии не работает более половины электростанций. По информации издания, до начала конфликта внутреннее производство составляло примерно 55 ГВт, сейчас мощности упали ниже 20 ГВт, инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины была сильно повреждена. Один из собеседников газеты, указав на окно и темноту за ним, которая опустилась на Киев, назвал это «новой нормой».

До этого глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что Днепровская гидроэлектростанция находится в очень затруднительном положении. Крупнейшая ГЭС в стране получила серьезные повреждения, констатировал он.