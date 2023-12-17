Стоящий в очереди на голосование президент Сербии Вучич попал на видео

Президент Сербии Александр Вучич стоит в очереди, чтобы принять участие в голосовании на внеочередных парламентских и муниципальных выборах, видеозапись с места события публикует РИА Новости. Согласно данным социологических опросов, объединение вокруг правящей партии сербского лидера на данный момент является фаворитом гонки.

Вучич в начале ноября распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 17 декабря. Причиной этому послужило наличие разногласий в обществе, в том числе по вопросу «утверждения европейских ценностей». Тогда сербский президент назвал электоральный процесс способом цивилизованно представить разные идеи, взгляды, программы, которые должны соревноваться.