Сторонники России могут «завоевать» поставлявшую Украине самолеты страну Пророссийская партия Smer стала лидером предвыборной гонки в Словакии

Социал-демократическая партия Smer, известная своим стремлением к сотрудничеству с Россией, стала лидером предвыборной гонки в Словакии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса социологической службы АКО. Сейчас рейтинг партии составляет 19,4%.

Фаворит — социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Ее лидер и бывший премьер-министр Роберт Фицо — против военных поставок Украине и ее присоединения к НАТО. Также он критикует антироссийские санкции, — написали журналисты.

Согласно результатам исследования, лояльная Украине партия «Прогрессивная Словакия» оказалась на втором месте. Ее поддерживают 18,2% избирателей. У прозападного «Голоса» 15,1% сторонников. Выборы в парламент Словакии состоятся уже 30 сентября.

Ранее Словакия активно оказывала Украине военную поддержку. В частности, именно она передала Киеву истребители МиГ-29 весной этого года, а прошлой осенью Братислава отправила украинской армии самоходные гаубицы Zuzana 2.

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Словакия вместе с Польшей и Венгрией заблокировала экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, который ударил по фермерским хозяйствам в Центральной Европе. Запрет коснулся зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. В ответ украинские власти обратились с исками во Всемирную торговую организацию.