Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Сторонники ПЦУ захватили Параскевинский храм УПЦ в Хмельницкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сторонники отделившейся Православной церкви Украины при поддержке полиции захватили еще один храм Украинской православной Церкви в городе Нетешине Хмельницкой области, сообщается в Telegram-канале УПЦ. Накануне захвата ПЦУ провела незаконную перерегистрацию храма.

В Нетешине активисты ПЦУ захватили еще один храм Украинской православной Церкви. <...> В ходе рейдерских действий около 50 коренастых мужчин вытолкали православных верующих из их храма. Такие действия поддерживала полиция, прибывшая на место событий, — отмечается в сообщении УПЦ.

Решение о захвате этого храма было принято на собрании последователей ПЦУ 9 апреля. Там же проголосовали за перевод под юрисдикцию ПЦУ захваченного 9 июля собора в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина».

Ранее сторонники отделившейся ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», принадлежащий УПЦ в городе Нетешин Хмельницкой области. Согласно информации канонической церкви, раскольники появились в храме во время проведения богослужения.

После его завершения настоятель протоиерей Виктор Тышкун и другие священнослужители попытались вступить в диалог, но получили только оскорбления в адрес присутствующих в храме и верующих. Последователи ПЦУ допустили применение физической силы к прихожанам.