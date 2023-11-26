Сторонники ПЦУ устроили погром в Киево-Печерской лавре СПЖ: сторонники ПЦУ устроили погром в корпусе Киево-Печерской лавры

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили погром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов (СПЖ). На кадрах видны разбитые в окнах стекла, частично проломлена входная дверь в здание, на земле валяется строительный мусор.

Киево-Печерская лавра. Акцией с обглоданными костями дело не ограничилось. Активисты от ПЦУ пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а, — написали авторы канала.

По словам монахов, они опознали в нападавших тех, кто накануне вечером развесил на деревьях возле храма преподобного Сергия Радонежского обглоданные кости. В Лавру их пустила полиция через пропускной пункт. Священнослужители вызвали правоохранителей, чтобы зафиксировать произошедшее.