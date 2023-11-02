Сторонники Палестины облили красной краской здание МИД в Лондоне

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пропалестинские активисты исписали красной краской здание МИД Великобритании в центре Лондона, сообщает радиостанция LBC. Протестующие возмущены позицией британских властей по конфликту на Ближнем Востоке.

Активисты оставили на стенах надписи «кровь», «Британия виновна» и «к черту Бальфура». Акция была приурочена к годовщине «декларации Бальфура», которая была опубликована 2 ноября 1917 года.

В документе говорилось, что Лондон «положительно относится к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели, при этом четко понимается, что не должно быть сделано ничего, что могло бы нанести ущерб гражданским и религиозным правам существующих нееврейских общин».

Ранее стало известно, что в Лондоне правоохранители задержали мужчину, который облил красной краской здание в центре города и написал на нем призыв освободить сектор Газа. Мужчина находится под стражей. Его подозревают в противоправном ущербе.

В середине октября жители Лондона парализовали британскую столицу, выйдя на массовые акции протеста против израильских ударов по сектору Газа. Несмотря на запреты властей, в манифестации приняли участие более 100 тысяч человек. Они призывали к созданию независимого палестинского государства и выступали против наземной операции ЦАХАЛ.