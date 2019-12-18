https://static.news.ru/photo/21686916-21c6-11ea-b1c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько тысяч сторонников независимости Каталонии от Испании вышли на акцию протеста к стадиону «Камп Ноу» в Барселоне, где в ближайшее время состоится матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Как передаёт РИА Новости, акция организована радикальным движением «Демократическое цунами». Протестанты собрались у стадиона, как заявил один из них, «чтобы потребовать политический диалог». У многих из участников в руках плакаты с лозунгом «Испания, сядь и поговори».

Матч «Реала» и «Барселоны» начнётся в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве). К охране порядка у стадиона привлечены более трёх тысяч силовиков.

Проведение игры в Барселоне долгое время оставалось под вопросом из-за угрозы беспорядков. Матч перенесли на декабрь с изначально определённой даты 26 октября. Как сообщал NEWS.ru, руководство испанской Ла Лиги высказывало предложение провести игру в Мадриде.