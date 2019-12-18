Несколько тысяч сторонников независимости Каталонии от Испании вышли на акцию протеста к стадиону «Камп Ноу» в Барселоне, где в ближайшее время состоится матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом».
Как
Матч «Реала» и «Барселоны» начнётся в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве). К охране порядка у стадиона привлечены более трёх тысяч силовиков.
Проведение игры в Барселоне долгое время оставалось под вопросом из-за угрозы беспорядков. Матч перенесли на декабрь с изначально определённой даты 26 октября. Как сообщал NEWS.ru, руководство испанской Ла Лиги высказывало предложение провести игру в Мадриде.
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