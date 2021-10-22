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Сторонники Джулиана Ассанжа прошли маршем к суду в Лондоне

21:54, 23 октября 2021
Сторонники Джулиана Ассанжа прошли маршем к суду в Лондоне
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Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прошли маршем от штаб-квартиры Би-би-си в центре Лондона до Высокого суда. На следующей неделе там будет рассматриваться апелляция по делу об экстрадиции Ассанжа, сообщает РИА Новости.

Его невеста Стелла Морис также присутствовала на акции. Она рассказала, что согласие суда с его выдачей США было бы «совершенно непостижимым». Особенно после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и убить его в 2017 году, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ранее генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, депутат из Нидерландов Питер Омцигт высказал серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что ЦРУ, предположительно, обсуждало возможность физической ликвидации Ассанжа. Омцигт напомнил о существовании резолюции ПАСЕ, принятой в 2020 году и содержащей призыв к запрету на экстрадицию Ассанжа в США. В этой связи парламентарий призвал немедленно освободить журналиста.

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