Сторонники Джулиана Ассанжа прошли маршем к суду в Лондоне

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прошли маршем от штаб-квартиры Би-би-си в центре Лондона до Высокого суда. На следующей неделе там будет рассматриваться апелляция по делу об экстрадиции Ассанжа, сообщает РИА Новости.
Его невеста Стелла Морис также присутствовала на акции. Она
Ранее генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, депутат из Нидерландов Питер Омцигт высказал серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что ЦРУ, предположительно, обсуждало возможность физической ликвидации Ассанжа. Омцигт