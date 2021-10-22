Сторонники Джулиана Ассанжа прошли маршем к суду в Лондоне

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прошли маршем от штаб-квартиры Би-би-си в центре Лондона до Высокого суда. На следующей неделе там будет рассматриваться апелляция по делу об экстрадиции Ассанжа, сообщает РИА Новости.

Его невеста Стелла Морис также присутствовала на акции. Она рассказала , что согласие суда с его выдачей США было бы «совершенно непостижимым». Особенно после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и убить его в 2017 году, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.