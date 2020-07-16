Сторонники членства в ЕС выиграли выборы в Северной Македонии

https://static.news.ru/photo/7604d578-c792-11ea-b40d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Завершились досрочные выборы в парламент Северной Македонии. Согласно предварительной информации, большинство голосов получила коалиция «Мы можем».

После обработки 90% голосов она получила 36,15%. Это гарантирует её членам 46 мест в парламенте (всего их 120), передаёт МИА.

Коалицию возглавляет партия «Социал-демократический союз Македонии» и её лидер Зоран Заев. Политик являлся премьер-министром страны с 2017 по 2020 год, а затем ушёл в отставку для назначения досрочных выборов в законодательный орган. Он был одним из авторов Преспанского соглашения с Грецией, которое позволило завершить спор с Афинами из-за названия, мешавший республике попасть в НАТО и ЕС.

На два мандата меньше получила оппозиционная коалиция «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство», которая набрала 34,73%. На третьем месте оказалась албанская партия «Демократический союз за интеграцию». Всего в парламент должны пройти шесть политических организаций.

Как писал NEWS.ru, голосование на досрочных выборах в собрание (парламент) страны началось 13 июля. В тот день проголосовали больные коронавирусом, 14 июля такое право получили граждане, находившиеся на дому по состоянию здоровья, заключённые, подопечные домов престарелых. Все остальные из 1 814 263 граждан, обладающих правом голоса, голосовали 15 июля. Общая явка составила 50,86%.