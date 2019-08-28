Украинские прокуроры заявили, что не возражают против смягчения меры пресечения руководителю портала «РИА Новости — Украина» Кириллу Вышинскому. Журналиста задержали в прошлом году в Киеве.
Сам фигурант рассказал об отсутствии у него мотивов прятаться от следствия, если его выпустят под личное поручительство. Он также надеется на справедливое решение суда, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что с Вышинским встретилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Адвокат журналиста Андрей Доманский не подтвердил информацию. При этом он и не опроверг её, заявив, что не участвовал в переговорах об обмене задержанными между РФ и Украиной.