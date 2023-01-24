Столтенберг заявил о неизменности намеченного Путиным курса

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг, Борис Писториус

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит ни одного подтверждения тому, что президент России Владимир Путин сошел с намеченного им курса. Выступая в Берлине на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, он подчеркнул, что несмотря на это, Альянс продолжит поддерживать Украину.

У нас нет ни одного подтверждения того, что президент Путин изменил свой курс, — сказал Столтенберг.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

В то же время глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема поставки Киеву западными странами боевых самолетов НАТО «двинулась». По его словам, республикка рассчитывает получить их до конца 2023 года. Речь идет не только о самолетах, но и о дальнобойных ракетах. Кулеба также выразил мнение, что новые решения о поставках Украине оружия примут во время очередной встречи в формате «Рамштайн».